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Происшествия3 декабря 2021 15:50

Дальнобойщик погиб на Вологодчине в нелепом ДТП

Его большегруз съехал в кювет
Иван Чухнин
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Большегруз переехал на другую сторону дороги и съехал в лес.

Большегруз переехал на другую сторону дороги и съехал в лес.

Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Череповецком районе погиб водитель. Его фура слетела с дороги в лес.

Как сообщили в областном УМВД, ДТП произошло 3 декабря около 11:45 на 152 км федеральной трассы Вологда — Новая Ладога.

По предварительной информации, 60-летний житель Пермского края, управляя грузовиком "Вольво", выехал на встречку и допустил съезд в кювет. Большегруз остановили деревья. Водитель был обнаружен за рулем мертвым. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.