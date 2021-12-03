Дальнобойщик погиб на Вологодчине в нелепом ДТП

Большегруз переехал на другую сторону дороги и съехал в лес. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Череповецком районе погиб водитель. Его фура слетела с дороги в лес.

Как сообщили в областном УМВД, ДТП произошло 3 декабря около 11:45 на 152 км федеральной трассы Вологда — Новая Ладога.

По предварительной информации, 60-летний житель Пермского края, управляя грузовиком "Вольво", выехал на встречку и допустил съезд в кювет. Большегруз остановили деревья. Водитель был обнаружен за рулем мертвым. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.