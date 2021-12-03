Два судимых сокольчанина изнасиловали 33 летнюю женщину и выставили ее из квартиры

Насильников ждет суд.

В Соколе застолье закончилось изнасилованием. Сначала 33-летняя женщина купалась в лучах внимания двух судимых, а потом они показали свою силу.

Троица выпивала, но затем мужчины набросились на нее, изнасиловали и выгнали из квартиры.

Оскорбленная жертва пришла в полицию, стражи порядка задержала товарищей, было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 и пункту «а» части 2 статьи 132 Уголовного кодекса РФ – «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Сейчас они коротают вечера под стражей и ожидают суда.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области.