Вологодский депутат Евгений Шулепов выступил против QR-кодов

Фото: ВКонтакте, Евгений Шулепов.

Депутат ЗСО Евгений Шулепов опубликовал на своей страничке в Фейсбуке мнение о QR-кодах: "Я против ковидных QR-кодов!" И привел пять аргументов. Приводим их полностью:

"Первое. Ограничения, связанные с введением QR-кодов, нарушают Конституцию РФ. Статья 27 - каждый имеет право на свободу передвижения. Статья 22.1 - каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Статья 23.1 - каждый имеет право на личную и семейную тайну. Статья 2 - соблюдение прав и свобод граждан - обязанность государства.

Статья 19.2 - государство гарантирует равенство прав и свобод граждан независимо от обстоятельств.

Второе. Процедура оформления и дальнейшего использования QR-кодов нарушает 152-ФЗ о защите персональных данных. Статья 7 - запрещено распространять персональные данные без согласия граждан.

Безопасность не обеспечена! Происходит утечка данных в руки третьих лиц.

Третье. Нарушается 323-ФЗ о врачебной тайне.

Статья 13.1 - сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

Четвёртое. Не обеспечена всеобщая доступность к интернету, порталу Госуслуг и офисам МФЦ. В городах доступ к интернету отсутствует у 24% домохозяйств, а в сельских населенных пунктах — у более 50%.

Пятое. Вакцинированные и переболевшие могут быть носителями вируса. Поэтому кодирование никак не влияет на пандемию, не имеет никакого отношения к сохранению здоровья и обеспечению безопасности граждан".

Публикация имела успех: большинству коды не нравятся. В явном меньшинстве оказался довод вологжанки Людмилы Мартовой:

"Евгений Борисович, QR -код не нарушает закона о персональных данных. Их там нет ни ФИО, ни номера паспорта . А те данные, что есть, никуда не сохраняются и не передаются, просто считываются камерой телефона. Это что-то типа разновидности санитарной книжки (очень условной), которую заполняют при устройстве на очень многие виды работ. Ну, и есть медицинские исследования, которые математически показывают, что вероятность заражения при встрече двух привитых людей падает в 20 раз. Поэтому находиться в зале, где все привиты, действительно сильно безопаснее. У меня есть QR-код, и он совершенно ничем не ограничивает мои права и свободы..."

Людмила пишет: "QR -код о вакцинации просто не ведёт никуда, кроме информации о дате прививки. Ещё раз: на экране НЕ появляются ни паспортные данные, ни ФИО. По этой информации невозможно получить доступ к банковской карте, да и вообще никуда".

Но возражения утонули в комментариях, в том числе сторонников теории заговора.

Андрей Коков, вологжанин, житель Финляндии: "Уважаемый Евгений Борисович, спасибо за высказанное мнение. Как компетентный руководитель Вы обозначили фундаментальные проблемы этой не предусмотренной законами метки, в частности по пункту защиты данных. Кто, как хранит электронное досье, какие именно сведения в нём интегрированы, и какие есть угрозы уничтожения, искажения или кражи личных данных? Уже одно это направление - это целый комплекс факторов, угрожающих и гражданам, и обществу".

"ВКонтакте" на странице Евгения Шулепова текст продублирован, здесь лишь за три часа он собрал более двух тысяч просмотров, более 100 репостов, 200 лайков .