Представитель департамента образования рассказала о ситуации с коронавирусом в школах и детских садах

Чиновница заверила, что ситуация с коронавирусом в образовательных организациях Вологодской области остается стабильной. При этом названы конкретные цифры.

Информацию озвучила начальник Управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования областного департамента образования Анна Микурова во время прямого эфира в ВКонтакте.

Так, в 85 школах региона на карантин закрыты 168 классов. Из колледжей и техникумов области 32 группы отправились по домам.

На карантине и более младшие дети. В 66 детских садах региона закрыты на карантин 90 групп.

В колледжах и техникумах - 32 группы отправились по домам.

30 ноября говорилось о 285 классах и более 100 группах детских садов, находящихся на карантине по коронавирусу.