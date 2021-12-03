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Общество3 декабря 2021 10:46

Представитель департамента образования рассказала о ситуации с коронавирусом в школах и детских садах

На карантине находятся 168 классов из 85 школ Вологодской области
Иван Чухнин
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Чиновница заверила, что ситуация с коронавирусом в образовательных организациях Вологодской области остается стабильной. При этом названы конкретные цифры.

Информацию озвучила начальник Управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования областного департамента образования Анна Микурова во время прямого эфира в ВКонтакте.

Так, в 85 школах региона на карантин закрыты 168 классов. Из колледжей и техникумов области 32 группы отправились по домам.

На карантине и более младшие дети. В 66 детских садах региона закрыты на карантин 90 групп.

В колледжах и техникумах - 32 группы отправились по домам.

30 ноября говорилось о 285 классах и более 100 группах детских садов, находящихся на карантине по коронавирусу.