Кубок администрации Вологды и Севергазбанка пройдет на "Локомотиве"

В третий раз в Вологде пройдет Кубок администрации города и Севергазбанка по биатлону. Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, соревнования состоятся на стадионе «Локомотив». 25-26 декабря состоится первый этап открытого Кубка Администрации города Вологды и Севергазбанка по биатлону.

Соревнования проводятся с целью популяризации биатлона среди юных вологжан. В нем примут участие спортсмены-биатлонисты в возрасте 11 лет и старше.

«Мы ожидаем участников из Вологды, Череповца, Грязовецкого, Сокольского, Верховажского и других районов региона. Победители будут выявлены среди юношей и девушек в четырех возрастных группах: 2003 - 2004 г. р.; 2005 - 2006 г. р.; 2007 - 2008 г. р., 2009 – 2010 г.р. Кубок будет проходить в три этапа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер», - рассказал начальник управления физической культуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Состязания продлятся в течение двух дней.

В программе первого дня - индивидуальная гонка, второго – спринт. По итогам соревнований победителей и призеров наградят грамотами и ценными призами. Второй и третий этапы состоятся в феврале и марте 2022 года.

Кубок по биатлону проходит в Вологде в третий раз. Он проводится при финансовой поддержке Свергазбанка.