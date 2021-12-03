Молодой человек уклонялся от службы в армии и пойдет под суд

В Вологодской области поймали уклониста от службы в армии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

20-летний житель Бабушкинского района несколько месяцев игнорировал повестки из военкомата. В апреле 2021 года молодой человек был признан годным к военной службе, но до военкомата, расположенного в Тотьме, так и не добрался. Не явился он и на заседание призывной комиссии, хотя, по данным следствия, он неоднократно получал повестки и лично расписывался при их получении.

Следователям уклонист пояснил, что не желает служить в вооруженных силах.

В настоящий момент уголовное дело, которое было возбуждено по факту уклонения от военной службы, передано в суд. Юноше грозит до 2 лет лишения свободы.