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Общество3 декабря 2021 7:21

Молодой человек уклонялся от службы в армии и пойдет под суд

Он не являлся в военкомат
Иван Чухнин
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В Вологодской области поймали уклониста от службы в армии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

20-летний житель Бабушкинского района несколько месяцев игнорировал повестки из военкомата. В апреле 2021 года молодой человек был признан годным к военной службе, но до военкомата, расположенного в Тотьме, так и не добрался. Не явился он и на заседание призывной комиссии, хотя, по данным следствия, он неоднократно получал повестки и лично расписывался при их получении.

Следователям уклонист пояснил, что не желает служить в вооруженных силах.

В настоящий момент уголовное дело, которое было возбуждено по факту уклонения от военной службы, передано в суд. Юноше грозит до 2 лет лишения свободы.