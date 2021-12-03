Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 7:15

Мужчина из Московской области погиб на Вологодчине

Он приехал на заработки
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погибшему было 46 лет.

Погибшему было 46 лет.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Кадуе произошел пожар в квартире, которая сдавалась. В ней найден погибший мужчина.

Череповецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту смерти человека.

ЧП случилось в ночь на 3 декабря на ул. Энтузиастов Кадуя. Очаг возгорания находился в комнате на четвертом этаже. В ней обнаружено тело мужчины, лежащее на диване.

О происшествии в правоохранительные органы сообщили соседи.

По предварительным данным, погибший - житель Московской области, 46 лет, приехавший на заработки.

При осмотре тела видимых повреждений не выявлено. Обстановка на месте происшествия указывает на неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.

Однако следователями проводится проверка, будет принято процессуальное решение.