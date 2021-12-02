Череповчанин ударил ногой зеленого котика, но извинился и заплатил 28 тысяч рублей

Вандал сломал коту шею.

В Череповце судили вандала. Он покусился на зеленого котика. В суде вандал извинился и возместил ущерб.

Череповецкий суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя.

Юноша напал на кошку ночью 23 июля. Из хулиганских побуждений он ударил ногой по голове топиарной фигуры «кошка с бантом», установленной в парке «Серпантин». Голова кота отвалилась, когда скульптуру задел проезжавший на самокате ребёнок. Сумма ущерба от действий молодого человека составила 28 236 рублей.

Подсудимый полностью возместил ущерб, принес извинения, так что собственники кота претензий к юноше больше не имеют, они отказались привлекать его к уголовной ответственности. Судом принято решение о прекращении уголовного дела, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Постановление о прекращении дела не вступило в законную силу и может быть обжаловано.