Юный череповчанин угнал автомобиль отчима и разбил три авто у торгового центра

Нетрезвый юноша угнал у отчима иномарку и повредил несколько автомобилей. ДТП случились ночью 2 декабря в Череповце, в Зашекснинском районе у торгового центра.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Ниссан-Тиида», который ехал без включенных фар. Они потребовали водителя остановиться, но тот не подчинился требованию. Поэтому сотрудники ДПС начали преследование. В итоге автомобиль остановили. За рулем обнаружился явно пьяный 18-летний юноша. Иномарка зарегистрирована на его отчима, который он не знал о пропаже «Ниссана» и не разрешал пасынку брать машину. У задержанного не было водительских прав, он не вписан в страховку.

Медосвидетельствование подтвердило, что юноша пьян. Выяснилось, что отрок на иномарке успел повредить несколько автомобилей на парковке торгового центра, но поспешил уехать с места ДТП. На молодого череповчанина составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения. Юноше грозит арест до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

Автомобиль был отправлен на спецстоянку, задержанного доставили в отдел полиции. Еще против череповчанина возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. За это преступление молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.