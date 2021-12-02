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Происшествия2 декабря 2021 15:45

Женщина-водитель иномарки въехала в прицеп большегруза на трассе Москва-Архангельск

ДТП случилось в Сокольском районе
Иван Чухнин
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Автоледи влетела под большегруз. ЧП случилось на трассе Москва-Архангельск в Сокольском районе.

Накануне утром, около 08:00, на территории Сокольского района на 544-м км трассы Москва-Архангельск произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Вологодской области, за рулем иномарки находилась 32-летняя женщина. На Шевроле Авео она въехала прицеп большегруза Скания. Фура стояла на обочине, ее 33-летний водитель не пострадал.

А вот женщину-водителя с многочисленными травмами медики доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД предупреждают о сложных погодных и дорожных условиях, и советуют правильно выбирать скоростной режим и быть предельно внимательными и осторожными за рулем транспорта.