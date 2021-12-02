Самолет "Северстали" совершил аварийную посадку

Северсталевский самолет совершил аварийную посадку.

Борт «Bombardier CRJ – 200» авиакомпании "Северсталь" 1 декабря совершал перелет Петербург - Череповец. Уже на подлете в городу металлургов пассажиры почувствовали, что пахнет дымом. Об инциденте сообщает телеграмм-канал «Впереди паровоза».

По словам источника, инцидент произошел за полчаса до посадки в городе металлургов, следом последовало предупреждение, что самолет начинает снижение. Вскоре погас свет в салоне. Так, в полной темноте и был завершен полет.

"Посадка прошла нормально", – завершает повествование канал. Авиапредприятие «Северсталь» пока не даёт комментариев о причинах случившегося.

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