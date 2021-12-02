Вологодскому вору в законе оставили "звание" посмертно

Фото пресс-службы судов Вологодской области

2 декабря Вологодский областной суд установил, что умерший Нодар Джинчвелашвили был "вором в законе". Уголовное дело прекращено в связи со смертью подсудимого. Согласно материалам дела, до 19 сентября 2019 года Джинчвелашвили занимал высшее положение в преступной иерархии, преследуя корыстные цели. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

С 1986 года он носил неформальный криминальный статус "вора в законе" - его "короновали" на "воровской сходке" в исправительно-трудовой колонии № 39 на территории Грузинской ССР при участии "вора в законе" И.Ш. Ноникашвилли.

Напомним, статус является пожизненным и дает непререкаемый авторитет в криминальном мире. В 1995 году Джинчвелашвили стал жить в Череповце и до 19 сентября 2019 года распределил сферы влияния в уголовно-преступной среде Вологодской области и городе Котлас Архангельской области.

Профессиональный преступник установил "смотрящих": Синицын был "смотрящим" за Череповцом и "держателем воровского общака", Кодуа был "смотрящим" за Вологдой, Журкин за Великим Устюгом и Котласом.

По телефону на "воровской сходке" Джинчвелашвили по телефону подтвердил статус Антипенко, как "смотрящего" за осужденными отбывающего наказание в ИК № 12 в Шексне.

С 1986 года по 2019 Джинчвелашвили поддерживал международные криминальные связи с иными «ворами в законе» в РФ и Турецкой Республики, участвовал в сходках. Мужчина в 2008 году принял участие в сборе "криминальных авторитетов" на теплоходе "Москва-70" на территории Клязьминского водохранилища под Москвой. Там и был задержан сотрудниками МВД. Тогда он на видео подтвердил свой статус "вора в законе".

В Вологодской области подсудимый с 4 по 5 мая, 11 мая и 22 июня 2019 года организовал и провел «воровские сходки». Вину не признал. Он скончался 10 сентября 2021 года в возрасте 63 лет.

Родственники не согласились с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Суд продолжил рассмотрение. Джинчвелашвили утверждал, что с понятиями "вор в законе", "воровской закон", "воровской общак", "воровская сходка" не знаком.

Суд признал Джинчвелашвили виновным. Приговор будет оглашен в ближайшее время. Постановление может быть обжаловано участниками.