Череповчанка оставила грудничка одного на пеленальном столике и теперь пойдет под суд

Злополучный столик Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Череповце завершено расследование уголовного дела о беспечности молодой матери. В октябре 24-летняя девушка в своей квартире на улице Краснодонцев оставила на несколько минут 3-месячного ребенка на пеленальном столике. Грудничок остался один и без присмотра упал, получив тяжелую травму головы. Маленький череповчанин пролетел около 80 см.

Мать ребенка проходит по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Девушка признала свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Вологодской области.

Самонадеянной матери грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы до 3 лет, либо арест до 6 месяцев.