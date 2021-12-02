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Общество2 декабря 2021 12:17

В Череповце в Макаринской роще появился световой фонтан

На днях там высадили голубую новогоднюю ель
Евдокия САХАРОВА
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со страницы Артема Дмитриева в ВКонтакте

со страницы Артема Дмитриева в ВКонтакте

В Череповце появился первый световой фонтан в Макаринской роще на улице Суворова. Местные жители уже начали делать фотографии с новым объектом. Кроме того, недавно там высадили голубую ель, которая будет радовать череповчан весь год. Планируется установить две детских горки - большую и поменьше. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ Артём Дмитриев.

У храма также появятся горки и фонтан. На центральных площадях для горок монтируется подсветка. Установят все, когда снежная погода стабилизируется. В городе ведутся последние согласования по установке новогодних елей. Всего в Череповце украсят 12 территорий к праздникам.