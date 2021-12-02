В Череповце в Макаринской роще появился световой фонтан

со страницы Артема Дмитриева в ВКонтакте

В Череповце появился первый световой фонтан в Макаринской роще на улице Суворова. Местные жители уже начали делать фотографии с новым объектом. Кроме того, недавно там высадили голубую ель, которая будет радовать череповчан весь год. Планируется установить две детских горки - большую и поменьше. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ Артём Дмитриев.

У храма также появятся горки и фонтан. На центральных площадях для горок монтируется подсветка. Установят все, когда снежная погода стабилизируется. В городе ведутся последние согласования по установке новогодних елей. Всего в Череповце украсят 12 территорий к праздникам.