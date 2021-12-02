64-летний вологжанин обвиняется в убийстве четверых человек

Фото: СУ СК РФ

Появились новые подробности о преступлениях 64-летнего вологжанина. Он подозревался в стрельбе в Турундаевском переулке.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области предъявлено обвинение 64-летнему местному жителю в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч.3 ст.30- п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщала КП-Вологда, 26 ноября 2021 года в Вологде случилось ЧП: прямо на улице был застрелен молодой мужчина. О том, что 29 летний вологжанин был застрелен, сообщил очевидец: неизвестный местный житель применил оружие и скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого: 64 летний мужчина проживал по соседству с местом происшествия.

Но наследующий день выяснилось, что в грузовом автомобиле, припаркованном у входа в гараж подозреваемого, находятся останки двух тел - мужчины и женщины. Погибшими оказались жители Грязовецкого района, 38 и 37 лет. Их личные документы найдены и изъяты в доме подозреваемого.

Однако на этом список жертв не был закрыт. Оказывается, им был убит 58-летний владелец грузового автомобиля.

Кроме того, он покушался убийством еще на одного вологжанина.

Сейчас арестованный проверяется на причастность к другим преступлениям. На местах происшествий работают привлеченные следователями специалисты МВД и МЧС со служебными собаками. Для определения психического состояния здоровья обвиняемого назначена судебная экспертиза, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК..