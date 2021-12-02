В Череповце водителей массово штрафуют на "горячей точке" на Сталеваров

Фото со страницы мэра

В Череповце ГИБДД массово штрафует водителей за нарушение стоп-линий.

По будням экипажи уже стоят на перекрестах Сталеваров с Металлургов, Ленина и проспектом Строителей. На полицейских автомобилях включены проблесковые маячки. «Пока есть заторы из-за погоды, экипажи будут нести дежурство. Инспекторы ГИБДД стоят на Сталеваров с 16:30 и примерно до 18 часов. Смотрят по количеству машин, заторам. Инспекторы отслеживают выезд за стоп-линию, если впереди затор», — прокомментировала инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Череповцу Алёна Екимовская.

За два дня только на этом пересечении за нарушение правил оштрафовали 40 водителей.

Как заявил мэр Вадим Германов, к такому решению пришли после аварии на Октябрьском мосту. Тогда в городе встало движение во всем Индустриальном районе, а водители массово нарушали ПДД.