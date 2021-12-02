Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 11:50

В Череповце водителей массово штрафуют на "горячей точке" на Сталеваров

После аварии и гигантской пробки на Октябрьском мосту, сотрудники ГИБДД решили строго следить за соблюдением ПДД
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Череповце ГИБДД массово штрафует водителей за нарушение стоп-линий.

По будням экипажи уже стоят на перекрестах Сталеваров с Металлургов, Ленина и проспектом Строителей. На полицейских автомобилях включены проблесковые маячки. «Пока есть заторы из-за погоды, экипажи будут нести дежурство. Инспекторы ГИБДД стоят на Сталеваров с 16:30 и примерно до 18 часов. Смотрят по количеству машин, заторам. Инспекторы отслеживают выезд за стоп-линию, если впереди затор», — прокомментировала инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Череповцу Алёна Екимовская.

За два дня только на этом пересечении за нарушение правил оштрафовали 40 водителей.

Как заявил мэр Вадим Германов, к такому решению пришли после аварии на Октябрьском мосту. Тогда в городе встало движение во всем Индустриальном районе, а водители массово нарушали ПДД.