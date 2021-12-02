Череповчанка помогала псевдополицейским ловить мошенников и лишилась 2, 1 млн рублей

Мошенники развели жительницу Череповца на два миллиона рублей. 50-летняя череповчанка залезла в долги, чтобы угодить мошенникам.

В полиции она рассказала, что ей звонили люди, которые представлялись работниками банка и сотрудниками полиции. По их словам, кто-то оформил на женщину кредиты и чтобы их отменить, ей требовалось взять займы самой и отправить их на указанные собеседниками счета. Выяснилось, что злоумышленники использовали специальный сервис по замене абонентских номеров.

Потому что когда череповчанка усомнилась в том, что разговаривает с полицейским, ей предложили посмотреть на номер телефона, который высветился при звонке и поискать его в интернете. Номер оказался телефоном отдела МВД России по Череповецкому району. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, для проверки нужно всего лишь завершить разговор и перезвонить на этот же номер.

На этот раз звонок пройдет на реальный номер телефона. Полицейские никогда не просят людей идти в банк и брать кредиты. Кроме того, мошенники пугают своих жертв уголовной ответственностью за разглашение тайны, поэтому потерпевшие до последнего не рассказывают о своих действиях близким и долго не обращаются в органы внутренних дел, чем осложняют процесс задержания злоумышленников. За 11 дней общения с псеводополицейскими и псевдобанкирами женщина взяла кредиты в пяти разных банках, присовокупила свои накопления и отправила на счета мошенников 2 100 000 рублей.