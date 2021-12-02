Назван новый срок ввода в эксплуатацию здания картинной галереи в Вологде

Старо предание, но верится с трудом. Разговор о сдаче здания областной картинной галереи в эксплуатацию изумил некоторых вологжан: ремонт здания в центре Вологды, на улице Мира, 34, тянется уже пять лет, сроки сдачи не раз переносились.

С 2016 года здание Воскресенского собора, где десятилетиями размещалась картинная галерея, было передано церкви, так что выставки располагаются исключительно в филиалах галереи.

Проект реконструкции здания был готов, здание подобрали, но в 2019 году его корректировали. Потом, по словам чиновников, деньги с "картинки" пришлось перекинуть и потратить на борьбу с пандемией.

В апреле на Градостроительном совете были вновь выделены денежные средства: дополнительные 216 млн рублей, завершение работ назначено на сентябрь 2022 года. Сейчас готовность объекта после первого этапа реконструкции составляет 65%.

Кстати, в 2022 году Вологодская областная картинная галерея отметит свое 70-летие.