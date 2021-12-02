Сотрудница вологодского колледжа уничтожила информацию и ей грозит срок

В вологодском колледже уволенная сотрудница удалила информацию и теперь ей грозит срок. В Володе в одном из вологодских колледжей случилось ЧП: из программы по дистанционному обучению исчезла информация о результатах успеваемости одной из студенток. Чтобы разобраться с ситуацией, замдиректора обратилась в полицию. Как выяснили специалисты, это вовсе не сбой компьютерной программы. Причина потери информации - человеческий умысел. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, полиция вычислила, с какого устройства была удалена информация, а также личность злоумышленника. Это одна из бывших работниц колледжа. Она имела беседу с полицией.

«Во время беседы с полицейскими женщина призналась, что после увольнения у нее остались логин и пароль от программы по дистанционному обучению студентов. Со слов злоумышленницы, зайдя в программу, она случайно удалила информацию о зачетах одной из студенток», — добавили в ведомстве.

По факту пропажи информации возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.