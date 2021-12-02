Череповчанка потушила "Патриот" до приезда пожарных

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области.

1 декабря в 12 часов 38 минут череповецким пожарным поступило сообщение о ЧП: загорелся автомобиль «УАЗ Патриот». Автомобиль горел на улице Бардина, возле дома 17-а. Как выяснилось, средство передвижения 2006 года выпуска. Хозяин автомобиля - женщина 1975 года рождения.

Возгорание возникло в моторном отсеке, площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.

Огнем поврежден, главным образом, моторный отсек: пластиковый крепеж и изоляция проводов.

Причиной ЧП названа неисправность систем, механизмов и узлов в моторном отсеке автомобиля. Как сообщает пресс-служба МЧС, ликвидация возгорания произошла до прибытия пожарных подразделений.