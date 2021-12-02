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Общество2 декабря 2021 7:18

Череповец готовит 6 лыжных трасс и 27 хоккейных коробок

Череповчанам будет где заниматься зимними видами спорта
Иван Чухнин
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В Череповце для лыжников откроют шесть трасс. В парке Победы лыжня уже готова. Началась подготовка лыжни на стадионе за «Аксоном» и за трамвайным парком на Олимпийской, сообщает официальный сайт города.

В Пуловском лесу лыжню накатают после ремонта электросети.

Покататься можно будет и в районе Зеленой рощи, и по трассе на Шайму - едва выпадет достаточно снега.

Этой зимой откроется 27 хоккейных коробок в разных районах города. Каток уже делают у 25-й школы, лед начали заливать в новой коробке на Монтклер.