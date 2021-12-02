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Общество2 декабря 2021 6:48

Актер Дмитрий Певцов замечен на вологодской лесопилке

Он приехал к другу из Тарногского района
Иван Чухнин
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Фото: ВКонтакте, Евгений Шульгин.

Фото: ВКонтакте, Евгений Шульгин.

Дмитрий Певцов сфотографировался с работниками лесопильного предприятия. Фотографии появились в соцсети «ВКонтакте» жителя Тарногского района Евгения Шульгина..

«Дмитрий в Верхнем Спасе», — подписал он свой снимок. Земляки охотно ставят лайки и комментируют. Из комментариев можно понять, что Дмитрий не в первый раз приезжает в вологодскую глубинку. И, похоже, не только в гости к другу, но и по делам.

"За лесом опять", - предполагает одна из тарножанок. (Это вольный перевод написанного. На самом деле она написала просторечно, что, несмотря на дружелюбный окрас, может восприниматься как грубость: "Поди за Лесом Приперся)))))"

На своих страничках в интернете Дмитрий Певцов не публикует никаких фотографий из поездки. А, может, и зря?