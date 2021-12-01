Медведь в Дарвинском заповеднике перед зимовкой подкрепился кабаном-утопленником

Фото: Дарвинский заповедник ВКонтакте

Стало известно меню медведя перед зимовкой: в Дарвинском заповеднике медведь съел утонувшего кабана. Ему помогли краснокнижные орланы-белохвосты и стая воронья. Историю распутали специалисты заповедника по оставленным на снегу следам.

Что медведь еше не залег на зимовку, по словам заместителя директора по научной работе Мирослава Бабушкина,в этом нет ничего необычного. Пока природные условия этому не способствуют: очень сыро, снега мало, земля не замерзла. Да и есть чем подкрепиться: например, клюквы на болоте осталось довольно много.

О неожиданной, но только для непосвященных, истории специалисты рассказали в группе заповедника "ВКонтакте": «28 ноября следы косолапого обнаружили во время патрулирования государственные инспекторы на льду одного из заповедных заливов. Что делал косолапый на открытом пространстве залива? Ведь время уже спать в берлоге! Все стало понятно, когда следы привели к останкам пиршества. Медведь перед долгим зимним сном приходил подкрепиться утонувшим кабаном. Во время становления льда, когда он очень хрупкий и тонкий, случается, что животные тонут. В природе ничего не пропадает и утонувший кабан стал пищей для медведя, трех орланов-белохвостов и различных врановых».

По словам заместителя директора по научной работе Мирослава Бабушкина, скорее всего — это молодой, еще не опытный медведь, который, судя по направлению следов, направлялся к месту своей будущей берлоги.

В заповеднике среди болот сложно найти место для зимовки. Но, похоже, косолапый выбрал верное направление: к еловым гривам, где есть большое количество угольных ям, в которых обитают норные животные и медведи. Об этом сообщает портал Город Во.