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Общество1 декабря 2021 14:03

В Вологде в общежитии обустроили концертный зал

В самом центре на улице Октябрьской, 19 состоялось открытие концертного зала колледжа искусств
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Вологда РФ

В Вологде в общежитии Вологодского колледжа искусств устроили концертный зал. Ранее этаж сдавался, был поделен на комнатки, а теперь тут будут выступать талантливые вологжане. Акустика, по заверению специалистов, замечательная!

Губернатор Олег Кувшинников лично пришел оценить ремонт 30 ноября. В камерном зале установили сцену - там появился рояль, который подарил один из музыкальных магазинов. Рядом есть гримерки и уборные. Дизайн помещения придумал местный архитектор Денис Поздняков. Во время ремонта удалось сохранить исторические элементы: колонны и лепнину.

Отдельный вход будет открыт со стороны улицы Мальцев. В здании планируется открыть музей Гаврилина. Напомним, дом №19 на Октябрьской перешел колледжу в 2007 году в плачевном состоянии. С 2013 года помещения пытаются восстановить. За семь лет было инвестировано 40 млн рублей.