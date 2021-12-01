В Вологде в общежитии обустроили концертный зал

Фото: Вологда РФ

В Вологде в общежитии Вологодского колледжа искусств устроили концертный зал. Ранее этаж сдавался, был поделен на комнатки, а теперь тут будут выступать талантливые вологжане. Акустика, по заверению специалистов, замечательная!

Губернатор Олег Кувшинников лично пришел оценить ремонт 30 ноября. В камерном зале установили сцену - там появился рояль, который подарил один из музыкальных магазинов. Рядом есть гримерки и уборные. Дизайн помещения придумал местный архитектор Денис Поздняков. Во время ремонта удалось сохранить исторические элементы: колонны и лепнину.

Отдельный вход будет открыт со стороны улицы Мальцев. В здании планируется открыть музей Гаврилина. Напомним, дом №19 на Октябрьской перешел колледжу в 2007 году в плачевном состоянии. С 2013 года помещения пытаются восстановить. За семь лет было инвестировано 40 млн рублей.