Череповецкий "Гурман" проиграл костромскому "Мясному гурману"

Вологодское Управление ФАС России признало конкуренцию череповецкого "Гурмана" с "Мясным гурманом" из Костромской области недобросовестной.

Индивидуальный предприниматель признан нарушившим п.1 ст.14.6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». "Нарушение выразилось в использовании бизнесменом обозначения «Гурман», являющимся сходным до степени смешения с товарным знаком «Мясной гурман», принадлежащим ООО «Старт» (Костромская область)", - сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматель и ООО «Старт» - конкуренты. Оба торгуют мясом и мясными продуктами, реализуя их оптом в Череповце. При этом ООО «Старт» является правообладателем товарного знака «Мясной гурман» в отношении целого ряда товаров с содержанием мяса: пищевых добавок, продуктов детского питания с использованием мяса, колбас, консервов, составов для бульонов и супов, смесей для бутербродов, закусок, пирогов, различных лепешек и других. В марте 2021 года представители «Старта» обнаружили, что индивидуальный предприниматель производит и реализует похожие мясные полуфабрикаты под товарным знаком «Гурман. Череповецкая мясная компания 35».

Так, в череповецком магазине на Октябрьском проспекте, 53, при продаже товаров используется слово «Гурман», при этом осуществляется реализации мясной продукции, в том числе собственного производства.

Общество посчитало, что указанные действия предпринимателя могут причинить убытки ООО «Старт» и обратилось в Вологодское Управление ФАС.

Согласно положениям Гражданского кодекса РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право его использования и никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения.

Комиссия УФАС решила, что предприниматель, используя обозначение «Гурман», являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком, «Мясной гурман», принадлежащим ООО «Старт», нарушает п.1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции.

Предписание предпринимателю не выдавалось, поскольку в период рассмотрения дела он прекратил использовать товарный знак.