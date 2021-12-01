В Бабаевском районе брат украл у сестры баню

Фото: Иван ПРОХОРОВ

34-летняя жительница села Борисово-Судское Бабаевского района решила съездить в областной центр. Когда она вернулась обратно, то с ее участка исчезла баня. Шокированная вологжанка обратилась в полицию, где быстро нашли вора. Им оказался ранее судимый брат пострадавшей... Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Ущерб женщина оценила в 20 тысяч рублей. Брат сознался в преступлении в отделе полиции. Пока родственницы не было, он разобрал крышу, а сруб продал за 15 тысяч и пропил. 46-летнему вологжанину грозит до 5 лет лишения свободы. Сруб изъяли и вернули хозяйке.

Напомним, недавно в Вологде 46-летней женщине пришло в голову сдать в металлолом чужой гараж. Ей грозит тоже срок.