В Шексне поймали серийного угонщика

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Шексне правоохранителям удалось задержать 20-летнего угонщика автомобилей. Местный житель уже был ранее судим за аналогичные преступления, и вот - взялся за старое. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В полицию обратился автовладелец - он припарковал возле дома свою ласточку, а потом машина исчезла. Ее нашли спустя некоторое время в том же районе. Под подозрение попал местный угонщик со стажем.

Полицейским удалось установить причастность шекснинца к ещё к двум угонам. Первый первый автомобиль ВАЗ-2111 он угнал в Череповце. Покатался и бросил, вернулся в Шексну. Там попытался угнать ВАЗ-2106, но сработала сигнализация. Автомобили вернулись к владельцам. На угонщика заведены новые уголовные дела.