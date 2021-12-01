Укушенный череповчанин обложил матом воспитательницу детского сада

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Череповце осудили 43-летнего местного жителя. Мужчина оскорбил честь и достоинство бывшей воспитательницы детского сада, а ныне - пенсионерки с собачкой. Конфликт произошел у дома №169 на проспекту Победы вечером 29 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Как выяснилось, на прогулке собака породы гончая-лайка по кличке Бой укусила за ногу проходящего мимо череповчанина. Мужчину это взбесило, он начал ругаться. Хозяйка животного тут же принесла ему извинения, однако пёс потянул ее в сторону. В этот момент укушенный начал кричать матом: "Стой ….! Куда побежала ….?“.

Даму такие обзывательства сильно расстроили. Она всю жизнь проработала в детском саду и к ней всегда обращались по имени-отчеству. Мужчине суд назначил штраф в 3 тысячи рублей. Привлекли ли пенсионерку к ответственности - неизвестно.