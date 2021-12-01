Вологжанин подарил Леониду Якубовичу топор и коня

Группа поддержки - фольклорный коллектив "Радоница". Фото: "Верховажский вестник".

Вологжанин, житель Верховажья, стал звездой Первого канала. К Леониду Якубовичу на игру он приехал не с пустыми руками - он подарил шоумену коня и топор. Житель Верховажского района Олег Арсеньев стал участником популярной телепередачи «Поле чудес» и одержал в ней победу.

Съёмки программы с участием нашего земляка прошли в минувшие выходные. Причем заявку на участие в «Поле чудес» он не подавал - редакторы программы сами нашли талантливого парня. Олег в социальных сетях представляет работы в технике резьбы по дереву.

Олег - резчик по дереву. Фото: ВКонтакте, Олег Арсеньев.

Однако сама программа была посвящена народным традициям Японии. Но вологжанин был не один - его группой поддержки стал фольклорный ансамбль «Радоница» из Липок.

Как сообщает районная газета «Верховажский вестник», Олег с собой взял целый пакет подарков для ведущего Леонида Якубовича. В пакет вошли: вологодское масло, охотничья колбаса верховажского изготовления, льняные изделия, пряники, сгущёнка и даже книга Анатолия Ехалова. Однако сердце Леонида Якубовича покорили деревянный топор, сделанный руками отца, Владимира Арсеньева, и деревянный коник, сработанный Олегом.

Олег дошёл до финала, стал победителем, сыграл суперигру и отгадал в ней одно слово из трёх, но зато самое главное. "Все заработанные призы остались за ним, не удалось разве что взять суперприз" - сообщает паблик "Верховажского вестника".