В Вологде пьяный мужчина без прав заменял таксиста и врезался в дерево

Мужчина, выпив, вызвался подвезти подругу жены, та не могла вызвать такси.

Как сообщили в областном УМВД, во дворе на улице Медуницинская сотрудники ППС приметили автомобиль, который двигался зигзагами. .

Затем авто и вовсе врезалось в дерево.

Водитель не терял надежды уехать, но его задержали полицейские. 39-летний вологжанин за рулем был сильно пьян, а ранее он уже был лишен водительских прав.

Мужчина поведал, что после застолья подруга жены не смогла вызвать такси, поэтому он вызвался отвезти. За доброту и безответственность мужчине грозит до двух лет лишения свободы.