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Происшествия1 декабря 2021 10:14

В Вологде пьяный мужчина без прав заменял таксиста и врезался в дерево

Он вызвался отвезти подругу семьи после застолья
Иван Чухнин
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Мужчина, выпив, вызвался подвезти подругу жены, та не могла вызвать такси.

Как сообщили в областном УМВД, во дворе на улице Медуницинская сотрудники ППС приметили автомобиль, который двигался зигзагами. .

Затем авто и вовсе врезалось в дерево.

Водитель не терял надежды уехать, но его задержали полицейские. 39-летний вологжанин за рулем был сильно пьян, а ранее он уже был лишен водительских прав.

Мужчина поведал, что после застолья подруга жены не смогла вызвать такси, поэтому он вызвался отвезти. За доброту и безответственность мужчине грозит до двух лет лишения свободы.