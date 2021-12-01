Проезд в общественном транспорте Череповца подорожал

С 1 декабря в Череповце повысили стоимость проезда. О планах муниципального перевозчика ранее сообщала "Комсомолка". Стоимость проезда в трамвае отныне будет равняться стоимости поездки в автобусе и появится возможность для бесплатной пересадки.

Проезд в автобусе теперь составляет 31 рубль – по банковской и транспортной карте, 33 рубля – наличными у водителя, 25 рублей – для льготных категорий граждан.

Подорожали и проездные: для школьников он стоит 899 рублей, для студентов – 1 240 рублей, для льготных категорий граждан – 1 085 рублей, для остальных – 2 600 рублей.