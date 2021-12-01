В Вологодской области сократят ковидные койки в моногоспиталях

В монопрофильных ковидных госпиталях в Вологодской области уменьшают количество коек. Информация прозвучала на заседании оперштаба. В Вологде и Череповце в моногоспиталях останется по 900 коек, в Великом Устюге – 80. Такого количества, надеются власти, должно хватить: в регионе несколько стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. На 30 ноября коэффициент распространения коронавирусной инфекции опустился ниже 1 и составил 0,96.

Количество заболевших опустилось ниже 400 в сутки. Появились свободные койки, их более 30 процентов, хотя на лечении находится 1329 человек.

Решено сократить 130 коек в ковидных госпиталях: 50 коек в городской больнице Череповца, 50 – в Череповецком городском роддоме, перепрофилированном в моногоспиталь, и 30 коек в инфекционной областной больнице Вологды.

Освободившиеся койки будут задействованы на лечении тяжелых больных с сопутствующей патологией, с тяжелым течением заболевания ОРВИ и гриппа, которые разворачиваются на фоне коронавируса.

По официальным данным на 1 декабря за сутки в регионе зарегистрировано 382 новых случая заражения. Днем ранее было 376, а в понедельник выявили 383 заболевших.