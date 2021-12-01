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Происшествия1 декабря 2021 7:14

В Вологодской области будут судить лесозаготовителя: погиб 23-летний рубщик

На него упало дерево
Иван Чухнин
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В Вологодско области произошла трагедия при заготовке древесины. ЧП случилось 1 февраля у деревни Малеево Вашкинского района.

Заготовка леса велась 42-летним индивидуальным предпринимателем. По версии следствия, он не организовал надлежащую охрану труда и поручил рубку сучьев без заключения трудового договора молодому человеку - 23-летнему местному жителю, который не имел специальных навыков.

Во время лесозаготовки на рубщика сучьев упала ель - она была спилена и зависла на других деревьях. Дерево нанесло травму, не совместимую с жизнью. Рубщик скончался в машине скорой помощи.

В ходе расследования был наложен арест на транспортные средства обвиняемого общей стоимостью 1,8 млн рублей, сообщает Следственный комитет РФ по Вологодской области.

Вскоре предприниматель ответит в суде за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.