В Вологодскую область прибудет новый прокурор из Кемерово

Фото: сайт Кемеровской областной прокуратуры.

Прокуратуру Вологодской области возглавит Андрей Тимошичев. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам человека Олег Димони.

Напомним, с лета 2017 года вологодской прокуратурой руководил Александр Гринев, который в октябре ушел на пенсию. Исполняющим обязанности прокурора Вологодской области Олег Юрасов покидает Вологодчину - он займет должность прокурора Ивановской области.

1 декабря кандидатуру Андрея Тимошичева, представленную Президентом РФ и поддержанную профильными комитетами, утвердили в Совете Федерации.

Как сообщает сайт прокуратуры Кемеровской области. Андрею Михайловичу 53 года, он родился в Новосибирской области. На Вологодчину он переводится с поста первого заместителя прокурора Кемеровской области. В органах прокуратуры Тимошичев - с 1993 года.

Любопытно, что более десяти лет он занимал должность прокурора комплекса «Байконур».