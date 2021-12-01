Милицейский арт-объект исчез в Череповце

Вадим Германов, Инстаграм.

В Череповце пропал арт-объект - горожане обнаружили, что автомобиль ГАИ с Красноармейской площади исчез. Череповчан успокоил мэр города.

Как оказалось, яркому раритету, подарку ветеранов внутренних дел, установленному этим летом, понадобилось техобслуживание.

Вадим Германов пишет: «Не прошло и часа, как череповчане заметили пропажу автомобиля ГАИ. Спешим успокоить: арт-объект в целости и сохранности, его никто не крал. Машина отправилась на техобслуживание, в ходе которого двери «копейки» будут заблокированы».

На кардинальные меры власти толкнуло бесцеремонное отношение к машине любителей фотографироваться: решено сделать так, чтобы было невозможно вскрыть автомобиль для фотосессий в салоне. "Проблему проникновения решим кардинальным способом", - заметил мэр.

Ранее автомобиль не раз становился участником вандальных фотосессий. Об этом сообщала "Комсомолка" .