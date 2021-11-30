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Общество30 ноября 2021 14:15

В Октябрьском сквере Вологды появились новые граффити

Портреты Беляева, Клубова и Анны Суматовой украсили вентиляционную шахту госпиталя для ветеранов войн
Евдокия САХАРОВА
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Октябрьский сквер

Октябрьский сквер

Фото: Вологда РФ

В Вологде местное отделение военно-патриотического общественного движения «Юнармия» присоединилось к всероссийской акции в рамках проекта «Дорога памяти». В областной столице 29 ноября в Октябрьском сквере появились портреты местных героев - как и в еще 21 городе страны.

Летчик-космонавт Павел Беляев

Летчик-космонавт Павел Беляев

Фото: Вологда РФ

На одной стороне вентиляционной шахты госпиталя для ветеранов войн художник Андрей написал портреты Героя Советского Союза Александра Клубова и отличившегося юнармейца Вологды Анны Суматовой. На другой стороне художник Олег Иванов изобразил космонавта Павла Беляева. Наносили рисунки два дня. Для юнармейцев проводились мастер-классы - ребята тоже приняли участие в создании мурала.

Для изображения юнармейцы выдвинули кандидатуру Анны Суматовой: «Девочка является примером для многих. Она участвует во многих соревнованиях, занимается спортом, первая во всех начинаниях. Ребята быстро выбрали достойного человека». В Вологде зарегистрировано 28 юнармейских отрядов, в них состоят более тысячи участников.