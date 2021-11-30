На Вологодчине сотни вологжан из последних сил борются с ковидом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В моногоспитале Вологды на Советском проспекте лечатся от COVID-19 566 человек. 70 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Сергей Воропанов. Еще 127 тяжелых больных в моногоспиталях Череповца, 678 пациентов всего. Слова Вадима Германова. Около 15 вологжан умирают ежедневно.

По состоянию на 30 ноября в Вологодской области за минувшие сутки выявили 376 человек с диагнозом ковид. Новых заболевших становится немного меньше - две недели назад их число доходило до 410 за день.

Мэр Вологды добавил, что в инфекционной больнице сейчас лечатся от коронавируса еще 8 заболевших, в детской областной больнице 6 детей, в роддоме на Чернышевского 17 женщин. За сутки в городе вакцинировались 1242 человека.

На карантин выведены 31 группа в 19 детских садах, 42 класса в 24 школах. 104 класса выведены на карантин по ОРВИ, в детских садах из-за ОРВИ закрыты 8 групп, в 16 объявлен карантин.