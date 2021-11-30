В Череповце прививку от коронавируса делают в строительном магазине

Фото со страницы мэра

В городе металлургов открыли еще один пункт вакцинации - в строительном магазине. В ТЦ "Леруа Мерлен" на Октябрьском проспекте с 30 ноября можно попасть на прививку с 11 до 19 часов, а в выходные с 10 до 15. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов в соцсети.

Фото со страницы мэра

153 тысячи череповчан уже прошли процедуру вакцинации. По такому же графику, что и мобильный пункт в строительном, работают и другие точки: в «Алмазе», Ледовом дворце, ТЦ «Новый век» и «Макси» на Архангельской, 43. В «Комсомольце» медики уходят на 2 часа раньше: открыто с 10 до 16 часов.

В моногоспиталя Череповца лечится 678 пациентов, 127 в тяжелом состоянии. На ИВЛ находятся 33 человека, 315 на кислородотерапии. Вакцина снизит риски болезни и тяжесть заболевания.