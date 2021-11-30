Новый хозяин снесенного "Труда": участок в центре Вологды продали за 36 миллионов рублей

Фото: 29 сентября 2018 года. Рушат "Труд". Фото: Ольга Кузнецова

В центре Вологды участок, на котором стояло здание «Труда», продан за 36 миллионов рублей.

Напомним, в сентябре 2018 года был снесен спорткомплекс «Труд». Это было сделано, несмотря на протесты общественности и охранную грамоту областного комитета по охране культурного наследия. Здание в центре Вологды экспертиза признала "объектом с признаками объекта культурного наследия". Администрация города заявляли о возможном строительстве на этом месте транспортной развязки. Но такая идея вызвала негодование: когда-то здесь стояла церковь, рядом - кладбище. Сам "Труд" - бывшее здание первой городской электростанции. Позднее мэр города заверил журналистов: пока я занимаю должность, строительства на этом участке не будет.

В итоге 30 ноября участок продан с аукциона ООО «Аудит», которое банкротится, за 36,6 млн рублей. Как сообщает newsvo.ru? ООО «Аудит» начало процедуру банкротства почти сразу после сноса "Труда". А за незаконный снос здания ООО «Аудит» был оштрафован на ... 300 тысяч рублей.

Итак, аукцион по продаже участка прошел 30 ноября, его выиграла Наталья Кравчук, зарегистрированная в Краснодарском крае. Начальная цена участка на торгах составляла 3 305 000 рублей. Женщина предложила за землю 36 685 500 рублей.

Торги по продаже участка проводило ООО «Троя», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «Аудит» — улица Мира, 17, офис 210.

Ранее NewsVo писал, что «Труд» — это здание, обладающее признаками объекта культурного наследия, его снос запрещён. Однако в 2018 году оно было уничтожено. ООО «Аудит» заключило договор на снос с ООО «Аргос Трейд» и в течение двух дней, 29–30 сентября, спорткомплекс разрушили.

Что интересно, администрация города Вологды поддерживала снос «Труда». В частности, чиновники заявляли о том, что снос здания освободит место под кольцевую развязку у Октябрьского моста. Сам Василий Анчуков часто фигурирует на фото с мэром и губернатором, его жена Наталия Анчукова в сентябре 2019 года стала депутатом вологодской гордумы от «Единой России».