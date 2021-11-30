Вологжане пересчитали местных мишек

С сентября охотоведы Вологодской области начали подсчет самых крупных хищников, обитающих в наших лесах - медведей. Специалисты искали следы животного на подходах к овсам и лесным дорогам. Овес – одно из любимых их лакомств. Так медведи наедают бока для зимовки. В регионе насчитали 10 тысяч медведей! Об этом сообщил Облохотдепартмент Вологодской области.

Медведи впадают в спячку к началу ноября с установлением снежного покрова. Теперь с этим хищником уже сложно встретиться. Специалисты заканчивают полевой этап учетных работ и начинают обрабатывать собранные материалы. Судя по всему, численность медведей остается стабильной.

Потапычей больше всего оказалось в лесах Вытегорского района - около 1100, еще по 660 косолапых живет в Бабаевском, Бабушкинском, Великоустюгском и Тотемском районах. Потность обитания выше в охотугодьях Вашкинского, Великоустюгского, Тарногского, Бабушкинского и Харовского районов.

В следующем сезоне охоты на медведя выдадут 1415 разрешений, это больше на 193 прошлого сезона. В последние два года лимит освоен на 41%.