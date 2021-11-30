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Происшествия30 ноября 2021 11:08

В Шексне любитель рыбалки погиб подо льдом

Такие трагические происшествия повторяются из года в год
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Вологжане открыли сезон зимней рыбалки и начали тонуть. В Шексне погиб 63-летний местный житель: рано утром он ушел на реку заниматься любимым хобби и не вернулся. К вечеру тревогу забила заволновавшаяся жена...

На поиски прибыли полицейские и спасатели поисково-спасательной службы «Шексна». Через несколько часов тело рыбака нашли в 50 метрах от железнодорожного моста в пойме реки Угла. Вологжанин, судя по всему, провалился под лед и утонул. Тело передали правоохранителям. Не пренебрегайте правилами безопасности на реке. Лёд еще тонок.