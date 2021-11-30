Министр РФ поддержал проект социального центра в Молочном

Визуализация центра, со страницы губернатора

Губернатор Олег Кувшинников встретился с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым в Москве. Чиновники обсудили проект строительства на Вологодчине нового Центра социального обслуживания. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в соцсети. Министр предложение поддержал.

Новое профильное учреждение для престарелых и инвалидов должно появиться в селе Молочное. Оно будет оснащено по современным стандартам оказания соцпомощи. Двухэтажный кампус будет рассчитан на 200 мест, площадь составит 8,2 тысячи квадратных метров. Предусмотрен одноэтажный административно-бытовой корпус. Строительство пройдет в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Олег Кувшинников пояснил, что судя по демографическим процессам в ближайшие 10 лет доля россиян (и вологжан) старше 60 лет будет расти. Будет возрастать и нагрузка на учреждения для пожилых: необходимы как места для проживания, так и организация творчества, досуга, оказание медицинской и социальной помощи.

Планируется создать до 180 новых рабочих мест, ликвидировать очередь на размещение в стационарах соцобслуживания, повысить стандарты качества оказываемой помощи. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации.

В 2022 году на социальную сферу будет направлен 61% бюджета Вологодской области, все направления соцподдержки граждан планируют сохранить. Удивительно лишь одно: почему в визуализации проекта здания для пожилых присутствуют ступеньки? Будет ли вообще учреждение удобно для маломобильных пожилых граждан? Или окажется ежедневной полосой препятствий? Уложат ли тротуарную плитку по технологии, или она пойдет волнами с лужами в первый же год? Будет ли земля по уровню ниже плитки, чтобы влага стекала в траву, а не наоборот? Понимают ли архитекторы, что они проектируют пространство для пожилых, а у них особые нужды?