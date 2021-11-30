С нового года пособия по больничным листам, беременности и родам будут выплачиваться автоматически

Пособия по больничным листам, беременности и родам будут выплачиваться автоматически. То есть никаких заявлений о предоставлении пособий вологжанам писать не придется.

Такое постановление издало Правительство России. Нововведение должно начать действовать с 1 января 2022 года. Это произойдет благодаря, в частности, электронному больничному листу: выплаты по временной нетрудоспособности станут осуществляться на основании только электронного больничного листа, эт обязанность медучреждений.

Пособия по беременности и родам, как и прежде, будут выплачиваться напрямую из ФСС, куда сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать от работодателя, а о факте рождения ребёнка — из информационной системы ЗАГС.