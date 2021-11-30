Хозяйственная жена украла для мужа гараж

Кадр с камеры видеонаблюдения

В полицию Вологды обратилась 37-летняя местная жительница - у нее украли целый гараж. Сумму потери она оценила в 60 тысяч рублей. Правоохранителям удалось раскрыть дело о загадочном исчезновении имущества. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Подозреваемой оказалась ранее несудимая 46-летняя вологжанка. Она созналась в содеянном и рассказала, что гараж ей приглянулся, когда она гуляла по Набережной VI Армии. Гараж показался ей бесхозным. Она пришла домой и заявила супругу, что купила гараж.

Муж не оценил нового приобретения и заявил, что эксплуатации такое помещение не подлежит, лучше сдать его в металлолом. С помощью грузоперевозчика гараж вывезли в пункт приема металла, а ненужные вещи выкинули. Погрузчику отдали 20 тысяч рублей, оставшиеся 30 тысяч дама потратила на свои нужды.

Теперь женщине грозит до 5 лет лишения свободы по части 2 статьи "Кража". Что двигало вологжанкой и о чем она думала - не понятно.