Житель Вологды избил собутыльника и хранил его в ванной

Региональное управление Следственного комитета распространило информацию о преступлении, которое было совершено 22 ноября в вологодской квартире. 50-летний вологжанин распивал алкоголь с 59-летним приятелем. Во время застолья вспыхнула ссора, затем в ход пошли кулаки. Более молодой избил собутыльника так, что тот не смог встать.

Он перетащил его в ванную, при этом "скорую" он вызывать не стал.

Протрезвев, утром он заметил, что его приятель мертв. Мужчина вынес труп в подъезд дома.

Соседи немедленно вызвали полицию, та задержала подозреваемого. При проведении следственного эксперимента мужчина во всем сознался. Он взят под стражу, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. ЧП случилось в Вологде, на улице Можайского.