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Общество30 ноября 2021 7:22

Череповец избавляется от завалов благодаря снегоплавлению

Установки работают на полную мощность
Иван Чухнин
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Фото: Cherinfo.ru

Фото: Cherinfo.ru

В Череповце работают пункты по приема снега, во всю мощь заработали снегоплавильные установки.

Они расположены в ДОКе и в Зашекснинском районе. Мощность первой - девять тысяч кубометров снега в сутки, вторая — четыре тысячи. При этом КамАЗ перевозит около 16 кубометров снега. Благодаря установкам город избавляется от снежных завалов.

Как рассказала cherinfo пресс-секретарь «Водоканала» Ольга Сторожева, машины сгружают снег в резервуар, в который поступают сточные воды, имеющие температуру 10 - 15 градусов. Снег плавится без особых затрат энергии. В этих установках проходится первичную механическую очистку, проходя через решетки, на дне резервуаров оседает песок. Затем по подземному каналу растопленный снег проходит еще три этапа очистки, затем обеззараживание ультрафиолетом.

Всего с 24 ноября установки «Водоканала» уже приняли больше двух тысяч кубометров снега.