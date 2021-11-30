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Происшествия30 ноября 2021 7:01

В Вологде трехлетний ребенок умер от коронавируса

Ранее умерла 9-летняя школьница
Иван Чухнин
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В Вологде трехлетний ребенок умер от коронавируса. В минувшую субботу "Комсомолка" сообщала о погибшей 9-летней девочке, которая около месяца назад переболела коронавирусом, но точная причина смерти станет после экспертизы.«За последние дни в Вологде погибли два ребенка - девяти лет и трех лет. В первом случае – последствия ковида. Ребенок три недели назад болел ковидом. Во втором случае – положительный тест на ковид. Это страшная трагедия для всех», - рассказал мэр города Сергей Воропанов.

Смерть трехлетнего ребенка областной департамент здравоохранения пока не комментирует. и.

Кроме ого, в Великом Устюге умерла пятилетняя девочка. Предположительная причина гибели – менингококковая инфекция.