В Вологде трехлетний ребенок умер от коронавируса. В минувшую субботу "Комсомолка" сообщала о погибшей 9-летней девочке, которая около месяца назад переболела коронавирусом, но точная причина смерти станет после экспертизы.«За последние дни в Вологде погибли два ребенка - девяти лет и трех лет. В первом случае – последствия ковида. Ребенок три недели назад болел ковидом. Во втором случае – положительный тест на ковид. Это страшная трагедия для всех», - рассказал мэр города Сергей Воропанов.

Смерть трехлетнего ребенка областной департамент здравоохранения пока не комментирует. и.

Кроме ого, в Великом Устюге умерла пятилетняя девочка. Предположительная причина гибели – менингококковая инфекция.