Заболевание проистекало стремительно: стали известны подробности гибели ребенка в Великом Устюге

Следователи сообщили о проведении доследственной проверки по факту смерти ребенка.

28 ноября в центральной районной больнице Великого Устюга скончалась девочка, которой было всего 5 лет. Как сообщает СУ СК РФ, за несколько часов до смерти ребенка доставили врачи скорой медицинской помощи с места жительства в связи с ухудшением состояния здоровья.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе качество и своевременность оказанных ребенку медицинских услуг. Опрашиваются очевидцы. Изымается медицинская документация для проведения судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает Город Во, ссылаясь на главврача, девочку привезли в терминальной стадии, заболевание проистекало стремительно. В реанимации девочка находилась около 40 минут. Как сообщает издание, она воспитывалась дедушкой и бабушкой, посещала детский садик №24 на улице Виноградова.

О ЧП сообщил глава района Александр Кузьмин.