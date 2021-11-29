Пятилетняя девочка умерла в Великом Устюге

Детский сад №24 "Росинка" в Великом Устюге. ВКонтакте, Александр Кузьмин.

О ЧП в Великоустюгском районе рассказал глава Александр Кузьмин. "Трагическая новость сегодня пришла из детского сада №24. Умерла пятилетняя воспитанница этого дошкольного учреждения. По предварительной информации у девочки диагностирован менингит. В настоящее время устанавливаются причины гибели ребенка..."

Александр Кузьмин сообщил, что пандемия не спадает, и в условиях сезонной заболеваемости гриппом, ОРВИ призвал быть будьте предельно внимательными к здоровью своих детей, соблюдать все возможные меры профилактики заболеваний, а главное – избегать мест массового скопления людей. "Дети должны жить", - констатировал глава. Сообщение вызвало горячий отклик, люди соболезнуют родным ребенка.

Есть и жалобы: "Медики редко дают направления на анализы, нужно выпрашивать...", "А старшее поколение говорит, что раньше не нужно было выпрашивать, ребенок заболел, сразу анализы сдавать, а теперь что...", "Да,будет больше нагрузка на лаборатории. Но это здоровье наших детей!!!"

Есть и обобщения: "Довели страну!!! Провели оптимизацию!!! Врачи загружены по самое.....!"

И, конечно же, напоминают о вакцинации.

Наши соболезнования родным малышки.