Череповчане насобирали для бездомных животных более 70 тысяч рублей

Сердобольные череповчане собрали более 70 тысяч рублей на помощь животным, оставшимся без хозяев и крова над головой. По словам организаторов, неравнодушные граждане принесли "небывалый объем гуманитарной помощи". Это сотни пакетов с ветошью, кормами, наполнителем для лотков. Они уже отправлены нуждающимся хвостатым.

Благотворительную акцию провели «Медиа-Центр» и Дом музыки и кино «Комсомолец» «Лапа помощи» (0+).

По предварительной информации, сумма общего сбора пожертвований для приютов составила 70 290 рублей. А один из питомцев приюта «СПАС» обрел новых хозяев.